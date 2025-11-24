www.controradio.it Pd Toscana. Fossi "Parte a fase 2. Il 6 dicembre l'annuncio della nuova segreteria" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:22:06 Share Share Link Embed

In studio con Chiara Brilli e Raffaele Palumbo il segretario regionale del Pd, on. Emiliano Fossi

Dopo le regionali in Toscana, il Pd è alla prova della futura identità tra forze ed equilibri interni e recupero di credibilità e presenza sul territorio. Alla vigilia degli ‘autoconvocati’ che si ritrovano stasera a Prato per ridare centralità agli iscritti e chiedendo il congresso anticipato, nella settimana della tre giorni a Montepulciano di “Costruire l’alternativa”, ovvero l’appuntamento del nuovo correntone di maggioranza (formato da Area-dem di Dario Franceschini, Dems di Andrea Orlando ed ex Articolo 1 di Roberto Speranza) e in vista dell’appuntamento di sabato dei riformisti a Prato con “Innovare per competere”, padrone di casa, Matteo Biffoni, cerchiamo di analizzare lo stato e le prospettive di un partito che dalla Toscana vorrebbe essere motore del campo largo a livello nazionale.

Lo facciamo col segretario regionale Emiliano Fossi che ha convocato proprio per oggi nella sede toscana un tavolo di confronto con il segretario Pd Prato Biagioli, lo stesso Biffoni e il compagno Furfaro.