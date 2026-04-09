www.controradio.it Minori e violenza, tra retorica e solitudine Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:57 Share Share Link Embed

Al di là delle statistiche, gli episodi di cronaca mettono in evidenza almeno tre aspetti che smentiscono le rappresentazioni ufficiali. In primo luogo, la devianza minorile è un fenomeno sociale complesso, non riducibile ai “maranza” e alle “baby gang“. In secondo luogo, bisogna analizzare il ruolo centrale che oggi i social ricoprono nel forgiare le identità giovanili. In terzo luogo, occorre esplorare il rapporto dei giovani con contesti più ampi e strutturati.

Ai nostri microfoni il prof. Vincenzo Scalia, Associato di Sociologia della Devianza e Presidente del Corso di Laurea in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze.