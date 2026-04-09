www.controradio.it Rifredi antifascista: i cittadini, la piazza, la mobilitazione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:49 Share Share Link Embed

Si svolgerà oggi, giovedì 09 aprile, la manifestazione Rifredi antifascista. Organizzata da Cittadini Tanucci piazza aperta, Anpi, Arci, Cospe, Cgil, Spi Cgil Q5, si tratta di una manifestazione per ribadire la contrarietà del quartiere all’apertura della sede del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. “Scendiamo in piazza insieme per ribadire che Firenze è e resterà antifascista”, dicono gli organizzatori. Ritrovo oggi alle ore 17:30 al cantiere di via Mariti. Sentiamo Anna Meli Presidente del Cospe, Elena Aiazzi della Segreteria Cgil di Firenze, Vania Bagni Presidente Anpi Firenze e Marzia Frediani, Presidente di Arci Firenze.