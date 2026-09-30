www.controradio.it Middle East apre la 50 giorni: Radical Movements, quando l'idea diventa azione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:18 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="UshNI2h7Kh"><a href="https://www.controradio.it/podcast/middle-east-apre-la-50-giorni-radical-movements-quando-lidea-diventa-azione/">Middle East apre la 50 giorni: Radical Movements, quando l’idea diventa azione</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/middle-east-apre-la-50-giorni-radical-movements-quando-lidea-diventa-azione/embed/#?secret=UshNI2h7Kh" width="500" height="350" title="“Middle East apre la 50 giorni: Radical Movements, quando l’idea diventa azione” — www.controradio.it" data-secret="UshNI2h7Kh" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

In un momento storico cruciale, il festival Middle East Now torna a Firenze dal 6 all’11 ottobre 2026 al Cinema La Compagnia, al Cinema Astra e altre location della città. Organizzata dall’associazione Map of Creation con la direzione artistica di Lisa Chiari e Roberto Ruta (AUDIO), la 17ª edizione presenta un programma multidisciplinare di 33 film e documentari, mostre e progetti artistici, talk su temi della geopolitica, performance e progetti speciali ideati per favorire il dialogo interculturale e scardinare i cliché mainstream.

Il tema di questa edizione è “RADICAL MOVEMENTS”: l’immaginazione artistica che si fa azione e reazione di fronte all’instabilità del presente. Quando un’idea diventa movimento? Cosa le conferisce il potere di muovere le persone e le società? La storia umana è fondamentalmente una storia di movimento. Il movimento viene inteso sia come spinta al cambiamento interiore e comunitario, sia come migrazione: non solo fuga forzata da guerre, ma anche opportunità di scoperta e strumento per immaginare futuri diversi.

“Il cinema e le arti visive hanno il potere straordinario di scardinare i cliché e le narrazioni unidimensionali a cui siamo abituati”, dichiarano Lisa Chiari e Roberto Ruta direttori artistici di Middle East Now. “In questa diciassettesima edizione vogliamo offrire ancora una volta uno sguardo autentico, complesso e vitale sul Medio Oriente, superando i pregiudizi geografici e culturali. Il festival non è solo grande cinema, ma un percorso corale fatto di dibattiti, mostre, eventi e condivisione legata al cibo: linguaggi diversi che si intrecciano perché tutto, qui, concorre a unire e a creare connessioni. Portiamo a Firenze storie intime, umane e quotidiane capaci di parlare al presente, trasformando le sale del Cinema La Compagnia, del Cinema Astra e di tanti altri luoghi della città in spazi d’incontro e di empatia necessari”.

PROGRAMMA CINEMA: I TITOLI CHIAVE DI QUESTA EDIZIONE

L’Iran e la resistenza femminile – Serata di apertura e chiusura

Opening Night (martedì 6/10) con il documentario “A Fox Under a Pink Moon” di Mehrdad Oskouei e Soraya Akhalaghi. Vincitore dell’ultimo IDFA, unisce 5 anni di riprese con il cellulare della protagonista in fuga da un matrimonio violento. Il regista Mehrdad Oskouei sarà a Firenze, protagonista di una conversazione-masterclass dal titolo “Iran: chi non ha voce, ha una camera”.

Chiude il programma (domenica 11/10) l’anteprima mondiale del film “Women of Revolution”, in cui la regista Mina Akbari, ospite del festival, partendo da un episodio della sua vita in cui si scontra con la polizia morale, ripercorre quarant’anni di battaglie per i diritti delle donne in Iran e analizza il ruolo e le mancanze delle politiche nella tutela della popolazione femminile.

Focus Palestina: la resilienza attraverso l’ironia e lo spirito di comunità

“Palestine Comedy Club” di A. Aliabdallah (anteprima italiana – domenica 11/10): si può fare stand-up comedy sotto occupazione? Sei comici palestinesi, divisi da muri, checkpoint e passaporti diversi, decidono di sfidare l’assurdo e partono per una tournée provocatoria ed esilarante tra la Palestina e Israele.

“House of Hope”, il pluripremiato documentario della regista Marjolein Busstra, che sarà in sala (anteprima italiana – domenica 11/10), viaggio dentro un sistema scolastico virtuoso in Cisgiordania, dove Manar e suo marito Milad guidano la House of Hope, una scuola elementare Waldorf che cura i traumi dei bambini attraverso l’arte e la non violenza.

E ancora “Gaza’s Twins, Come Back to Me” di Mohammed Sawwaf (prima italiana – sabato 10/10) racconto della lotta di una madre che cerca di riunirsi ai suoi due figli gemelli separati alla nascita dalla guerra.

Focus Libano: memoria culturale contro la guerra

“The Silence of the Plain” (anteprima assoluta – venerdì 9/10), storia personale della regista Zeina Sfeir, che sarà presente in sala, sulla crescita all’ombra della guerra e della paura, e sulle implicazioni che la mancanza di una vera riconciliazione e di un’elaborazione del lutto hanno sulla società libanese contemporanea.

“Souraya Mon Amour” di Nicolas Khoury (anteprima italiana con il regista – sabato 10/10), commovente riflessione su amore, perdita e memoria legata al grande regista Maroun Baghdadi.

Voci da Afghanistan, Egitto, Iraq, Siria

L’Egitto con il film fresco candidato agli Oscar, “The Stories” di Abu Bakr Shawky (anteprima assoluta – venerdì 9/10) un affresco cinematografico di vent’anni di storia egiziana, con protagonista Ahmed, un ragazzo di umili origini con un talento immenso per il pianoforte, che instaura un legame indissolubile con Liz, ragazza che ha risposto al suo annuncio per trovare un amico di penna. Travolgente lettera d’amore alla musica, alla resilienza e a quell’unica, straordinaria persona capace di cambiarci la vita per sempre.

Dall’Iraq, l’anteprima italiana alla presenza della regista del potente e intimo documentario “Flana” di Zahraa Ghandour, sul tema delle bambine irachene abbandonate, maltrattate e persino uccise perché considerate indesiderate (martedì 6/10).

Dalla Siria “One in a million” di Itab Azzam e Jack MacInnes, premiato come miglior documentario al Sundance festival, racconta l’epico viaggio di una ragazza dalla Siria alla Germania e ritorno e le complessità dell’esperienza dei rifugiati (sabato 10/10).

L’Afghanistan sul grande schermo domenica 11 ottobre con la prima, alla presenza della regista, dello straordinario documentario “Writing Hawa” di Najiba Noori e Rasul Noori, testimonianza toccante del coraggio della protagonista Hawa, che impara a leggere e scrivere a 40 anni, e i cui sogni oggi tremano davanti al ritorno dei talebani.

OLTRE LO SCHERMO: arte, musica, teatro e spazi di confronto

Il festival supera i confini della sala cinematografica per trasformarsi in uno spazio d’incontro diffuso in città, dove il pubblico può dialogare direttamente con ospiti internazionali.

Fotografia e identità urbana | la mostra “WHAT MOVES US”

Dal 9 al 31 ottobre alla Street Levels Gallery (Via Melegnano 4), la mostra collettiva curata da Roï Saade Saade raccoglie gli scatti di Erdem Varol (Turchia), Skander Khlif (Tunisia) e Ebrahim Bahaa-Eldin (Egitto). Un viaggio visivo potente e al tempo stesso intimo, che esplora la vita quotidiana e racconta come si costruisce oggi il senso di appartenenza a un luogo, tra territori urbani e rurali.

La satira politica | la mostra “Revolution, Intermission” di Khaled Albahi

La partecipazione speciale di Khaled Albahi, artista e celebre political cartoonist sudanese in esilio con la mostra “Revolution, Intermission” curata dalla ricercatrice Bayan Abubakr – in cui ripercorre i cicli storici di rivoluzione e controrivoluzione, trasformando la vignetta politica in un archivio visivo del mondo arabo e africano degli ultimi vent’anni, e un talk. La sua pratica multidisciplinare si colloca all’intersezione tra satira politica, arte contemporanea, diritti umani, cultura visiva e libertà di espressione.

Teatro Necessario | Lo spettacolo “Come Back Home” di Fadi Murad

Tra gli eventi dal vivo più attesi di questa edizione spicca la performance teatrale del regista e attore palestinese Fadi Murad. Con il suo spettacolo “Come Back Home” (anteprima italiana – domenica 11 ottobre, ore 20 al Cinema La Compagnia), Murad porta in scena una riflessione potente, intima e collettiva sul concetto di ritorno, sradicamento e identità, offrendo al pubblico un momento di grandissimo impatto emotivo e di confronto diretto.

Il Cibo come linguaggio di unione | I “Dolci dell’Amore” tra Palestina e Marocco

Tra le iniziative legate al food “I Dolci dell’Amore”, esclusivo evento-laboratorio che si terrà domenica 11 ottobre (dalle 10:30 alle 12:30 alla Scuola d’Arte Culinaria Cordon Bleu). Non una semplice cooking class ma un vero e proprio confronto culturale al femminile, dove il cibo diventa un atto di memoria, accoglienza e condivisione. A guidare i partecipanti con le mani in pasta due delle voci più autorevoli e attive della gastronomia araba e magrebina in Italia: chef Fidaa I. A. Abuhamdiya, di Hebron e co-autrice del libro “Pop Palestine. Viaggio nella cucina popolare palestinese” e Samira Driouich, seguitissima digital chef (nota per il progetto social @fatto_da_samira) e autrice del volume bestseller “Bismillah. La cucina marocchina a casa tua”.

Idee in Movimento | I Talk IL PUNTO DELLE 19.30 e i dibattiti di attualità

Un ricco calendario di incontri e tavole rotonde con giornalisti, registi ed esperti. Al centro del dibattito i temi caldi del presente, come: “Radicali, estremi, messianici e l’un contro l’altro armati” (sabato 10 ottobre) dedicato a Israele e Iran, le due entità statali che si fronteggiano a un Armageddon finale per determinare le sorti e la configurazione del Medio Oriente, a parlarne Elena Testi, giornalista e autrice del libro “Genesi” (SEM, 2026) e Laura Silvia Battaglia, giornalista (RAI) documentarista e autrice del libro “I partigiani di Allah” (Mondadori, 2026); il Talk della Domenica (11 ottobre) “Gen Z: il motore del movimento radicale” su come la generazione Z stia pagando il prezzo di vivere in un mondo che arriva nelle sue mani con problemi mai visti prima – una crisi ambientale epocale, difficoltà economiche gravissime, pandemie, una guerra mondiale a pezzi – eppure, è l’unica a reagire alle ingiustizie in forme che sembravano scomparse.

Festival Experiences | Sabato 10 ottobre, Oltre il Cinema!

Novità di questa edizione 3 esperienze speciali, nella giornata di sabato 10 ottobre, per connettersi con la cultura mediorientale attraverso le parole, i luoghi della città e la creatività.

Ore 10:00–13:00 | Teatro La Compagnia

Parla Palestinese in 3 ore! Un laboratorio pratico, divertente e aperto a tutti (anche principianti assoluti) per scoprire i suoni, le parole quotidiane e i segreti della scrittura dell’arabo palestinese insieme alla celebre insegnante Maha (Arabic with Maha) Iscrizioni: [email protected] Costo 10€

ore 11:00 – 13:00 | Special Tour

Passeggiata interculturale Migrantour Palazzuolo: Trame urbane e sguardi incrociati

Un viaggio a piedi nel cuore interculturale di via Palazzuolo. Guidati da Ramzy, accompagnatore palestinese di Migrantour, attraverseremo una Firenze inedita dove le storie delle comunità migranti dialogano con le geografie umane del festival. Punto di ritrovo: Sagrato della Basilica di Santa Maria Novella. Aperta al pubblico – posti limitati – su prenotazione a: [email protected]

Ore 19:00–20:30 | Spazio Atallier (Via dè Coverelli 13r)

SIRIA POP-UP: note arabe e micro-workshop

Lo spazio creativo di Atallier diventa un salotto mediorientale con musica araba, sfide a backgammon e proiezioni visive dalla Siria. Potrai partecipare al micro-workshop di ceramica per personalizzare la tua piastrella o sottobicchiere. Ingresso: Libero per la serata (musica e video).

Workshop: 12€ (posti limitati, prenota a: [email protected]).

E ancora:

IL BOOKSHOP “RADICAL MOVEMENTS”

Nel foyer del Cinema La Compagnia torna la libreria-installazione progettata dal collettivo di architetti Archivio Personale, che quest’anno prende forma e movimento attorno al tema del festival. Sugli scaffali troverete una selezione speciale di letture curate in esclusiva dalla Libreria L’Ornitorinco (Via di Camaldoli 10r). Saggi, romanzi e graphic novel per esplorare i confini, accendere la riflessione e mettersi, finalmente, in movimento.

Per tutti gli aggiornamenti: www.middleastnow.it

Middle East Now è organizzato dall’associazione culturale Map of Creation, con la direzione artistica di Lisa Chiari e Roberto Ruta, con il sostegno di Fondazione Sistema Toscana per Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze, con il supporto di Gruppo Why the Best Hotels Firenze, Fondazione Niels Stensen, MyMovies, Ponte33, in partnership con Meltin’Concept, e altre istituzioni e partner locali e internazionali.

Il festival è patrocinato fin dalla prima edizione da Comune di Firenze e Regione Toscana.