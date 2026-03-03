www.controradio.it Micro hub, ciclo logistica, più stalli e criteri Ztl differenziati: lo studio di Camera di Commercio Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:45 Share Share Link Embed

Vivere, lavorare e spostarsi a Firenze’ è il titolo di uno studio realizzato dalla Camera di Commercio e consegnato oggi alle istituzioni cittadine per la progettazione della logistica urbana sostenibile nell’area Unesco.

Affidato a Uniontrasporti e condotto con la consulenza di Fit innovation, il documento programmatico vuole offrire un contributo alla stesura da parte del Comune del Puls, il Piano urbano della logistica sostenibile. Nello studio sono evidenziate le varie criticità emerse e le proposte per risolverle o mitigarle

Fra le proposte il potenziamento degli stalli di carico e scarico, la modifica della Ztl, adottando criteri differenziati per orari e zona-filiera e l’attivazione di corsie multiuso esterne per operatori accreditati. Proposte poi per realizzare spazi logistici di prossimità, anche micro-hub, attraverso il recupero o la riconversione di immobili o aree da riqualificare, fino ad arrivare a misure di incentivazione della ciclo-logistica,

AUDI: Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio di Firenze. e l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio.