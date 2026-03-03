www.controradio.it La Procura di Siena riapre le indagini e torna ad indagare sulla morte di David Rossi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

La procura di Siena torna a indagare sulla morte di David Rossi, il manager di Mps precipitato da una finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo del 2013. La notizia, anticipata da una trasmissione televisiva, trova conferma in queste ore.

Curioso quel paese dove una notizia importante, sulla riapertura di una indagine, arrivi da una trasmissione televisiva. Ma, certo, ancora più curioso è quel paese che ha visto non di rado persone volare magicamente dalle finestre e piombare in un mistero. E’ la storia di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato da una finestra della storica sede della banca più antica, il 6 marzo di tredici anni fa. Come da copione, processi, inchieste giornalistiche, commissioni parlamentari d’inchiesta, perizie e contro perizie. Perché nulla torna con l’ipotesi del suicidio. E così adesso la Procura di Siena decide di riaprire l’inchiesta. Lo scopriamo perché lo ha detto il conduttore televisivo Massimo Gilletti durante una trasmissione su Rai 3. E la conferma arriva dal fatto che oggi sappiamo che la Procura senese ha richiesto alla Commissione parlamentare d’inchiesta di trasmettere copia delle perizie depositate dai loro consulenti. Secondo la ricostruzione dei due consulenti, il tenente del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, David Rossi la sera in cui ha perso la vita sarebbe stato vittima di un’azione violenta alla quale avrebbe cercato di ribellarsi. Sarebbe stato aggredito nel suo ufficio, trascinato fuori dalla finestra e poi lasciato cadere nel vuoto. Dopo ben due archiviazioni come suicidio, si riaprono dunque le indagini. E venerdì, giorno del tredicesimo anniversario della morte di Rossi, la commissione d’inchiesta sarà a Siena per presentare la relazione intermedia sull’attività svolta. Nell’occasione sarà mostrato un breve filmato in cui si ricostruisce la presunta colluttazione nell’ufficio di Rocca Salimbeni.