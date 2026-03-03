www.controradio.it Il 4,9% delle famiglie toscane vive sotto la soglia di povertà assoluta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

E’ quanto emerge dal nono rapporto ‘Povertà e inclusione sociale’ realizzato dall’Osservatorio sociale della Regione Toscana e presentato questa mattina a Firenze. Numeri comunque migliori rispetto alla media nazionale, 6,2%, ma ma certamente non rassicuranti.

I dati, calcolati sulla base dei redditi, fanno riferimento al 2024 e mostrano un incremento rispetto al 3,5% del 2023 e un’incidenza maggiore nelle famiglie con minori dove la percentuale sale al 6,6%. Crescono anche le persone intercettate dai centri di ascolto della Caritas, che nel 2024 hanno incontrato 29.297 persone in situazione di fragilità, con un aumento del 3,9% sul 2023. Per la maggior parte si tratta di persone di età compresa fra i 25 e i 54 anni (59,5%), donne (54,9%), stranieri (60,8% ma la percentuale è in calo), crescono gli over 65 (16%).

Dal rapporto emerge anche il tema della povertà lavorativa: il 7,8% degli occupati vive in famiglie a basso reddito, con una percentuale che sale all’11,8% per i single e al 12,7% per i monogenitori con almeno un figlio.

NELL’AUDIO- Monia Monni assessora al sociale della Regione Toscana