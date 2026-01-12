www.controradio.it Massini: il declassamento della Pergola? E' stata la pagina più brutta per teatro dal Dopoguerra Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

“Non mi stancherò mai di dirlo, credo che quello che è accaduto” al Teatro della Toscana “sia probabilmente la pagina più brutta scritta nella storia del teatro pubblico in Italia dal dopoguerra” Lo ha detto Stefano Massini, direttore artistico del Teatro della Toscana, facendo il bilancio del suo primo anno di direzione artistica alla Pergola. E per il futuro Massini ha parlato dell’’avvio di una sinergia con il teatro Metastasio di Prato e una nuova fase per il Teatro Era di Pontedera (Pi), che diventerà punto di riferimento per la sperimentazione, anche grazie ad una Summer school.

Sentiamo