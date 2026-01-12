www.controradio.it Fine vita, i 'correttivi' dlela Toscana dopo la sentenza della Corte Costiutuzionale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:22 Share Share Link Embed

Dopo l’intervento della Corte Costituzionale la legge regionale toscana sul fine vita “rimane in piedi, è più asciutta, ma rimane in piedi e conseguentemente diventa immediatamente applicabile”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione, secondo cui “con la presa d’atto della comunicazione che farò in giunta” la legge “è in vigore”, e la sentenza 204/2025 “agisce come in un bisturi togliendo un articolo, togliendo alcuni commi, togliendo una parola”.

Dei correttivi apportati abbiamo parlato con l’assessora alla salute e al welfare della Toscana, Monia Monni