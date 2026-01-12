    Fine vita, i ‘correttivi’ dlela Toscana dopo la sentenza della Corte Costiutuzionale

    0
    fine vita livera
    ASSOCIAZIONE COSCIONI A MONTECITORIO PER LA CONSEGNA FIRME PER LEGGE SUL FINE VITA
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Fine vita, i 'correttivi' dlela Toscana dopo la sentenza della Corte Costiutuzionale
    Loading
    /

    Dopo l’intervento della Corte Costituzionale la legge regionale toscana sul fine vita “rimane in piedi, è più asciutta, ma rimane in piedi e conseguentemente diventa immediatamente applicabile”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione, secondo cui “con la presa d’atto della comunicazione che farò in giunta” la legge “è in vigore”, e la sentenza 204/2025 “agisce come in un bisturi togliendo un articolo, togliendo alcuni commi, togliendo una parola”.

    Dei correttivi apportati abbiamo parlato con l’assessora alla salute e al welfare della Toscana, Monia Monni 