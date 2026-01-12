Le mire di Trump sulla Groenlandia: fantapolitica o realtà? 12 Gennaio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram JEFF JEFFREY MARTIN LANDRY GOVERNATORE LOUSIANA E INVIATO SPECIALE USA PER LA GROENLANDIA www.controradio.it Le mire di Trump sulla Groenlandia: fantapolitica o realtà? Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:21 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Intervista con il dott. Giulio santini, ricercatore Scuola Sant’Anna Pisa