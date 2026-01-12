www.controradio.it A Prato l’arte diventa memoria viva Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:18 Share Share Link Embed

Domenica 11 gennaio ha aperto in via della Stufa il Meso Project, la galleria nata per custodire e far vivere l’opera di Luca Mesolella, in arte Meso, artista pratese scomparso a soli 36 anni. Il suo vecchio laboratorio diventa oggi uno spazio espositivo permanente, grazie all’impegno degli amici che hanno raccolto bozzetti, sculture, serigrafie e opere di street art per trasformarle in un percorso aperto alla città. Giorgio Bernardini ne ha parlato con Eleonora Fracasso e Gabriele Pecchioli, due degli animatori del progetto, che ci raccontano come un’eredità artistica si sia trasformata in un gesto di amicizia, memoria e futuro.



Nella foto da sinistra, Gabriele Pecchioli e Eleonora Fracasso.