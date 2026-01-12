    San Niccolò: la rigenerazione del giardino della Carraia

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    San Niccolò: la rigenerazione del giardino della Carraia
    Loading
    /

    San Niccolò: la rigenerazione del giardino della Carraia 

    Progetto da mezzo milione di euro per il restyling dell’area verde. I lavori dureranno 200 giorni.

    Ne parliamo Sara Nocentini del Comitato San Niccolò