San Niccolò: la rigenerazione del giardino della Carraia 12 Gennaio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it San Niccolò: la rigenerazione del giardino della Carraia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:57 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed San Niccolò: la rigenerazione del giardino della Carraia Progetto da mezzo milione di euro per il restyling dell’area verde. I lavori dureranno 200 giorni. Ne parliamo Sara Nocentini del Comitato San Niccolò