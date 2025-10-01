www.controradio.it 'Mangiarsi le Parole": al via il ciclo di presentazioni letterarie con degustazioni enogastronomiche Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Il cibo non è uno show: è cultura, convivialità, stare bene, salute. Parte da questo assunto l’idea che sta alla base di ‘Mangiarsi le Parole”, il ciclo di presentazioni letterarie con degustazioni enogastronomiche, prodotto da p.Dom communication.

La formula della rassegna è semplice: un libro, un piatto, un bicchiere. Da sorbire insieme, in un atmosfera di pura convivialità, lontano dalle spettacolarizzazioni dei talent e degli show patinati. “Perché – dicono gli organizzatori- la cultura occidentale nasce nella classicità grecolatina a tavola, con i Simposi, i banchetti in cui il cibo si accompagnava a discussioni e riflessioni filosofiche letterarie politiche”.

I testi scelti non sono libri di ricette, ma romanzi, racconti o saggi in cui il cibo è una suggestione, un richiamo, un eco, un sottofondo da far emergere. Le classi 4’ e 5’ dell’istituto Alberghieri Saffi li hanno letti ed hanno ideato dei piatti che verranno serviti in degustazione al termine delle presentazioni, accompagnati da un calice di vino.

Nell’audio: Rosella Bartolozzi, presidente Fondazione EstOvest e Francesca lascialfacri, dirigente scolastica istituto Alberghiero Saffi