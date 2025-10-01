Fabbrica Europa 2025 – Gli appuntamenti degli ultimi 10 giorni di festival

L’intervista alla direttrice artistica della danza Maurizia Settembri.
Venerdì 3 ottobre al Teatro Puccini, in prima nazionale, “Until the Beginnings” di MOUVOIR & ÉCOLE DES SABLES porta in scena danzatori e musicisti da Senegal, Germania, Francia per uno spettacolo affascinante e visionari
Il Chiostro degli Angeli ospita domenica 5 ottobre “Inferno a pezzi” di
ROBERTO CASTELLO, una rilettura inedita e site-specific in tre parti, pensata appositamente per il Festival
In prima nazionale al Teatro Cantiere Florida domenica 5 ottobre, “Chair/IL POSTO” di MUM & GYPSY, opera del regista Takahiro Fujita, che esplora i temi di identità, memoria condivisa, ricerca di connessione.
Al Museo Sant’Orsola mercoledì 8 ottobre una serata di danza con performance di BLANCA LO VERDE, LUPA MAIMONE, TEODORA GRANO, POLIANA LIMA, che riattivano un’architettura storica, svelando il potenziale generativo dell’arte contemporanea come strumento di cura, appartenenza e trasformazione.
Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospita venerdì 10 ottobre “Sisifo Felice”, un dittico firmato da Philippe Kratz e Pablo Girolami per il NUOVO BALLETTO DI TOSCANA.
Al Teatro Cantiere Florida domenica 12 ottobre “Panoramic Banana” di MK, una proliferazione di sistemi coreografici che sembrano rimandare a un nuovo folklore.