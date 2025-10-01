Pisa: sulla sicurezza è scontro nel centro destra tra il sindaco Conti e l’On Ziello

Chi di sicurezza ferisce, di sicurezza perisce, potremmo dire, utilizzando un refrain abbastanza consunto, certamente, ma allo stesso tempo, in grado di chiarire quello che sta accadendo a pisa, dove dopo l’ennesima rissa con bottigliate in p zza Vettovaglie, già teatro nel passato più o meno recente di fatti simili, si è scatenata una nuova polemica sulla gestione dell’ordine pubblico e sul controllo del territorio. con la particolarità che a Pisa l’amministrazione è di centrodestra, e che il sindaco, Michele Conti, nato come civico poi transitato alla lega, sia un protetto dell’onorevole Ziello, anch’egli salviniano, da sempre molto attento alle questioni della sicurezza. e allora ecco che, di fronte alle proteste dei cittadini, Ziello attacca il suo ‘figlioccio’ politico, dicendo che le scuse stanno a zero e che non può far finta di nulla, perché è lui il primo responsabile. Conti da parte sua non replica per il momento ma incassa il colpo . Cosa accadrà ora nel mirino la delega alla polizia municipale che è proprio in capo al sindaco e Ziello vorrebbe a questo punto rivedere, per dare forse alla gestione dei vigili una torsione più muscolare . In ogni caso una bella bega, considerato che proprio il tema della sicurezza, a Firenze come altrove, è uno dei cavalli di battaglia sempiterni della destra.
