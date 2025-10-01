www.controradio.it 'Luci sulla Palestina', il 2 ottobre flash mob in oltre 200 ospedali Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:05 Share Share Link Embed

Giovedì 2 ottobre dalle ore 21.00 la rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza promuove un flash mob in oltre 200 ospedali di tutta Italia per “esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza”. L’iniziativa è resa nota sul sito della rete #DigiunoGaza (www.digiunogaza.it). Per aderire al flash mob, la rete #DigiunoGaza invita a “compilare il modulo online indicando l’ospedale dove vi recherete. Se l’ospedale non è presente nel modulo è possibile aggiungerlo selezionando la voce ‘Ospedale non presente in lista’. Se nell’ospedale selezionato o inserito manualmente non si svolgerà il flash mob perché non ha raggiunto un numero idoneo di adesioni avviseremo via email le persone registrate”.

Dott.ssa Maria Teresa Tanzi ospedale Santa Maria Nuova e Palagi, Asl Toscana Centro