Festival Nazionale dell’Economia Civile: a Firenze la settima edizione

Dal 2 al 5 ottobre 2025 torna a Firenze, a Palazzo Vecchio, il Festival Nazionale dell’Economia Civile (FNEC), giunto alla sua settima edizione. La manifestazione, ideata per riportare al centro del dibattito pubblico i valori di comunità, fiducia e reciprocità, avrà quest’anno come titolo “Democrazia Partecipata. La sfida delle Intelligenze Relazionali”, a chiusura della programmazione triennale dedicata a democrazia, partecipazione e cittadinanza attiva.

Luca Raffaele è il direttore di Next Nuova economia per tutti, che organizza il festival