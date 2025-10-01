/
Dillo a Controradio – puntata 1 ottobre 2026
Prima puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www.
controradio.it/dillo-a- controradio/
Il cubo nero (anche) a Rimezzano
Flash mob con passeggiata stradale messa in scena nei giorni scorsi dall’Associazione Valle di Rimezzano che prosegue la sua mobilitazione contro il progetto di ampliamento dell’International School of Florence.
Neri Fadigati Associazione Valle di Rimezzano
San Frediano, cartelli ironici contro proprietari (incivili) di cani
Vincenzo Moscati community Voci dal Gasometro
