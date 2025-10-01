    Dillo a Controradio – puntata 1 ottobre 2026

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Dillo a Controradio - puntata 1 ottobre 2026
    Loading
    /

    Dillo a Controradio – puntata 1 ottobre 2026

    Prima puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/dillo-a-controradio/
    Il cubo nero (anche) a Rimezzano
    Flash mob con passeggiata stradale messa in scena nei giorni scorsi dall’Associazione Valle di Rimezzano che prosegue la sua mobilitazione contro il progetto di ampliamento dell’International School of Florence.
     Neri Fadigati  Associazione Valle di Rimezzano
    San Frediano, cartelli ironici contro proprietari (incivili) di cani
    Vincenzo Moscati  community Voci dal Gasometro