www.controradio.it Lucca: artista modifica opera per Gaza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:21 Share Share Link Embed

Lucca: artista modifica opera per Gaza

“Oltre le radici”, la scultura posta nella rotonda di Porta Sant’Anna all’ingresso della città di Lucca torna a fare parlare di sè. Nel 2021 l’autore Stefano Pierotti era infatti intervenuto sull’opera in metallo, modificando la sua scultura con la frase di Pasolini “Oggi è domenica domani si muore in mare”. Di recente, Pierotti ha nuovamente modificato l’opera, tracciando in rosso la scritta “free” sopra una bandiera palestinese, ricalcando anche in rosso le parole “si muore” e aggiungendo anche il finale alternativo “A Gaza”. La modifica sta alimentando un forte dibattito tra le forze politiche della città. Sentiamo nello speciale di Rossana Mamberto le voci dell’artista Stefano Pierotti, autore del monumento, del sindaco Mario Pardini e del consigliere di minoranza Daniele Bianucci