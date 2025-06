www.controradio.it Speciale Tenda per la Palestina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:16:21 Share Share Link Embed

Speciale Tenda per la Palestina

A Firenze, in piazza del Duomo, davanti alla sede della Presidenza della Regione Toscana, un presidio permanente per chiedere alle istituzioni un maggiore impegno sul quanto sta accadendo a Gaza e per chiedere l’allontanamento di Marco Carrai – Console onorario di Israele in Toscana – dalla Presidenza della Fondazione Meyer. Sentiamo Raffaele Palumbo.