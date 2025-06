www.controradio.it Patti digitali di comunità. Valore per il tessuto sociale e strumento di welfare e salute Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:29:56 Share Share Link Embed

Patti digitali di comunità. Valore per il tessuto sociale e strumento di welfare e salute

I Patti digitali sono alleanze educative tra genitori che si impegnano per un uso più consapevole e responsabile dei dispositivi in famiglia, in particolare promuovendo l’educazione digitale di tutte le età coinvolte. I Patti coinvolgono anche scuole, pediatri, psicologi, educatori, istituzioni e altri soggetti del territorio, per creare un contesto educativo coerente e coordinato. Si valorizzano le alternative al tempo-schermo e l’uso creativo del digitale, con l’obiettivo di implementare il benessere digitale di bambini, adolescenti ed adulti.

Ogni Patto può aderire alla Rete nazionale ‘Patti digitali’ (https:// pattidigitali.it/) che vanta già 127 patti digitali avviati, 22 in avvio e 15 regioni.

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, il 28 maggio 2025, la mozione 2072/2025 per promuovere la diffusione dei Patti Digitali.

In radio: Alice Di Leva, pedagogista e ricercatrice per Custodi Digitali e per la rete italiana Patti Digitali

Da remoto: Andrea Vannucci, vicepresidente del Gruppo PD in Consiglio regionale della Toscana, primo firmatario della mozione in merito alla promozione dei Patti Digitali di Comunità