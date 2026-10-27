Lo sciopero dei Teatri “contratto fermo dal 2018, stipendio medio a 1.400 euro”:

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Teatri chiusi, spettacoli cancellati. Attori, tecnici, amministrativi, ballerini, professori d’orchestra martedì 27 ottobre si fermano per lo sciopero nazionale proclamato da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilfpc Uil. La ragione dello sciopero è il mancato rinnovo del contratto nazionale che è fermo al 2018. I professionisti dei teatri chiedono aumenti di stipendio dignitosi che tengano conto degli effetti dell’inflazione che continua a mordere e il riconoscimento di maggiori tutele.
Ne abbiamo parlato con
SANDRA GESUALDI, direttrice del teatrodante Carlo Monni C.Bisenzio e MASSIMILIANO BINDOCCI, Segretario Generale UIL FPC Toscana