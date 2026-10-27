www.controradio.it A Scandicci la scuola del F.A.R.E. di Manitese Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:43 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="2jO0lVh8jo"><a href="https://www.controradio.it/podcast/a-scandicci-la-scuola-del-f-a-r-e-di-manitese/">A Scandicci la scuola del F.A.R.E. di Manitese</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/a-scandicci-la-scuola-del-f-a-r-e-di-manitese/embed/#?secret=2jO0lVh8jo" width="500" height="350" title="“A Scandicci la scuola del F.A.R.E. di Manitese” — www.controradio.it" data-secret="2jO0lVh8jo" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

A Scandicci è iniziata una scuola straordinaria per riscoprire la manualità nell’era digitale! Promosso dall’ Associazione Mani Tese Firenze e dalla cooperativa sociale Usato Bene, prende il via il nuovo spazio laboratoriale in Via della Pieve 43B, con un ricco calendario di corsi per tutte le età tra sartoria, meccanica bici, ceramica, cucina consapevole

NELL’AUDIO SUSANNA BANCHERO, manitese

“La Scuola del Fare” è un luogo di apprendimento, ma anche un vero e proprio presidio di inclusione, socialità e benessere. “La Scuola del Fare nasce dal desiderio di riscoprire il lavoro manuale e i saperi artigiani come risorse preziose” – spiegano i promotori. “Poiché il fare pratico è da sempre il cuore del nostro lavoro, vogliamo rendere questi strumenti accessibili a chiunque, per allenare il problem solving e riportare concretezza nella vita di tutti i giorni”. Un programma in continuo aggiornamento tra tradizione e innovazione Il calendario dei corsi è fitto e pensato per coinvolgere adulti, ragazzi e bambini, spaziando dall’artigianato tessile al riciclo creativo, dalla meccanica di base alla cucina naturale. Accompagnano nel percorso tanti artigiani che desiderano trasmettere le loro conoscenze e crescere talenti! Informazioni e contatti Gli incontri si tengono presso la sede di Via della Pieve 43B a Scandicci. Poiché i posti sono limitati per garantire la qualità dell’esperienza artigiana, è già aperta la raccolta delle prenotazioni. ●

Contatti per info e iscrizioni: ● Tel.: 370 317 8127 ● Email: [email protected] ● Social: È possibile seguire gli aggiornamenti continui del calendario sulle pagine social IG e FB di Mani Tese Firenze.