Sempre più realtà radicata e strutturale, sempre meno fatto emergenziale, con una progressiva convergenza, pur tra numerosi divari, dei comportamenti demografici con la popolazione autoctona (invecchiamento e calo della natalità) e uno spostamento del baricentro verso le generazioni nate in Italia. È lo scenario dell’immigrazione sul territorio che emerge dal Rapporto sull’immigrazione in Toscana 2026, curato dalla Regione, dal suo Osservatorio Sociale e da Anci Toscana che analizza i percorsi di vita della popolazione straniera attraverso indicatori chiave come scuola, lavoro, salute e accoglienza.
L’immigrazione in Toscana è un fatto strutturale: presentato il Rapporto 2026
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