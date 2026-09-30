www.controradio.it Firenze, "Caos e ordine" al centro della 32a ed. di Leggere per non dimenticare Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:24 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="pgHToKXC5O"><a href="https://www.controradio.it/podcast/firenze-caos-e-ordine-al-centro-della-32a-ed-di-leggere-per-non-dimenticare/">Firenze, “Caos e ordine” al centro della 32a ed. di Leggere per non dimenticare</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/firenze-caos-e-ordine-al-centro-della-32a-ed-di-leggere-per-non-dimenticare/embed/#?secret=pgHToKXC5O" width="500" height="350" title="“Firenze, “Caos e ordine” al centro della 32a ed. di Leggere per non dimenticare” — www.controradio.it" data-secret="pgHToKXC5O" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dal 7 ottobre al 12 maggio un nuovo ciclo di incontri con autori, scrittori e intellettuali come Michele Ciliberto, Ascanio Celestini, Cinzia Sciuto, Valeria Parrella, Carlo Galli, Luigi Zoja, Andrea Moro, Francesco Cataluccio, Miguel Vila e il premio Nobel per la Pace, Narges Mohammadi – con al centro il rapporto tra tecnologia e natura, libertà e controllo, crisi ambientale e trasformazioni della società. È ‘Caos e ordine’ il filo conduttore della 32esima edizione di ‘Leggere per non dimenticare’, la rassegna che torna alla Biblioteca delle Oblate di Firenze. Tra gli appuntamenti della prima parte della stagione, Andrea Graziosi aprirà il 7 ottobre il calendario con ‘Classificare gli umani’, dedicato agli usi e agli abusi delle classificazioni attraverso cui gli esseri umani hanno cercato di ordinare il mondo.