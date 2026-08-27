www.controradio.it Liberi Tutti 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:43 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="MjNtYscnYX"><a href="https://www.controradio.it/podcast/liberi-tutti-2026/">Liberi Tutti 2026</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/liberi-tutti-2026/embed/#?secret=MjNtYscnYX" width="500" height="350" title="“Liberi Tutti 2026” — www.controradio.it" data-secret="MjNtYscnYX" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

𝟗𝟗 𝐏𝐨𝐬𝐬𝐞, 𝐃𝐢𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨, 𝐓𝐡𝐞 𝐙𝐞𝐧 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐬, 𝐄𝐱-𝐎𝐭𝐚𝐠𝐨 𝐞 𝐅𝐮𝐥𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐜𝐢: dal 𝟑𝟏 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝟔 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 la musica torna in piazza Vittorio Veneto con 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐢 𝐓𝐮𝐭𝐭𝐢, il festival che accompagna le celebrazioni per la 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐨𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨.

Gli appuntamenti in piazza Vittorio Veneto inizieranno alle ore 21.15. Dalle ore 18 saranno aperti gli stand con street food, aperitivi e birreria.

Tutte le serate in piazza saranno a ingresso libero, ad eccezione del concerto di Fulminacci.

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti Box Office Toscana, con riduzione per i soci Unicoop Firenze presso i punti Box Office Unicoop.

Da quest’anno il programma di Liberi Tutti si amplia: accanto ai concerti trovano spazio iniziative culturali dedicate alla memoria e ai valori della Resistenza. Presentazioni di libri, un’escursione sui sentieri della Resistenza e spettacoli teatrali si svolgeranno sia nelle giornate dei concerti sia nei giorni successivi, fino al 13 settembre.