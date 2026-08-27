Round Midnight del 26 agosto 2026

ROUND MIDNIGHT SUMMER EDITION
“ALL THE NEWS THAT’S FIT TO HEAR:
JAZZ, IMPRO, GROOVE & FEELING UNDER THE BOARDWALK” (#2)
TRACKLIST >>> STEVE COLEMAN: Round Midnight (Pi Recordings) – LINDA MAY HAN OH & MELISSA ALDANA: Anthropology (Biograph) – HORACE SILVER 5T: The Cape Verdean Blues (Live Seattle 65- Blue Note) – GEORGE COLEMAN with Strigs: Dedicated to You (High Note) – BENNY GREEN: For Duke Pearson (Sunnyside) – MARK MASTERS ENSEMBLE w.Billy Harper: Fuchsia Swing Song (Capri) – KURT ELLING: Glow Worm (Big Shoulders) – JOE HENDERSON: Relaxin’ at Camarillo (Live Showcase- Resonance) – JUAN CHIAVASSA: Caribbean Fire Dance (Whirlwind) – DAYNA STEPHENS: Humph (Contagious) – CHICK COREA 3°: Trinkle Tinkle (Candid) – AMBROSE AKINMUSIRE & MARY HALVORSON: Tangled Pretty (Nonesuch) – PATRICIA BRENNAN: Andromeda (Pyroclastic) – JIM BLACK & The SHRIMPS: Backtracks (Intankt) – PETER EVANS’ BEING and BECOMING: Hank’s (More is More) – BILL FRISELL: In My Dreams (Blue Note) – TOMEKA REID 4t: Oo Long! (Cuneiform) – BRANDON SANDERS feat. Jazzmen Horn: Our Love is Here to Stay (Savant) – M ARIAM WALLENTIN & VESTNORSK JAZZENSEMBLE_ Red (Hubro) – CARLOS GARNETT: Saxy (Muse) – STEFANO MALTESE & AS SIKILLI ENSEMBLE: Strolling After Dark (Labirinti Sonori) – JAZZ SABBATH: War Pigs (Blacklake) – ARTEMIS: What the World Needs Now Is Love (Blue Note) – BILL EVANS 3°: Emily (Live BBC – Elemental) – JOHN ZORN: Nocturne (Tzadik) – CHAD TAYLOR 5t: Smoke Shifter (Otlerly Love) – GARY BARTZ: The Makings of You (OYO) – HEDVIG MOLLESTAD WEEJUNS: Dynamax (Rune Grammofon) – TOM SKINNER: MHA (International Anthem) – GARD NILSSEN ACOUSTIC UNITY: Ostronology (Action Jazz) – CECILE McLORIN SALVANT: Ever Since the One I Love’s Been Gone (Nonesuch) – CHARLIE ROUSE: Roots (Resonance) – BASSISM TRIO: Shake (AUT) – SIMONA SEVERINI and JACOPO FERRAZZA: Caravan (Parco della Musica) – TRIO of BLOOM (Craig Taborn, Nels Cline, Chet Smith): Eye Shadow Eye (Pyroclastic) – JAMILE & VINICIUS GOMEZ: Mingus Samba (La Reserve) – FILIPPO SALA: Capeo de Mato (AUT) – RAHSAAN ROLAND KIRK: Funk Underneath (Resonance) – TERRI LYNE CARRINGTON: Solidarity Song (Candid) – NILS PETTER MOLVÆR KMER: Maja (Live- Edition) – HARRY SKOLER with Bill Frisell: Never Played on Syracuse! (For Miles Davis) (Red Brick Hill) – CHARLES LLOYD: Somewhere (Blue Note) – SEAMUS BLAKE: Come Dance with me (Cellar) – SARAH VAUGHAN TRIO: Round Midnight ((Mainstream)