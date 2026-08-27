    Round Midnight del 26 agosto 2026

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    ROUND MIDNIGHT SUMMER EDITION

    ALL THE NEWS THAT’S FIT TO HEAR: 
    JAZZ, IMPRO, GROOVE & FEELING UNDER THE BOARDWALK” (#2)
    TRACKLIST >>> STEVE COLEMAN: Round Midnight (Pi Recordings) –  LINDA MAY HAN OH & MELISSA ALDANA: Anthropology (Biograph) –  HORACE SILVER 5T: The Cape Verdean Blues (Live Seattle 65- Blue Note) –  GEORGE COLEMAN with Strigs: Dedicated to You (High Note) –  BENNY GREEN: For Duke Pearson (Sunnyside) –  MARK MASTERS ENSEMBLE w.Billy Harper: Fuchsia Swing Song (Capri) –   KURT ELLING: Glow Worm (Big Shoulders) –  JOE HENDERSON: Relaxin’ at Camarillo (Live Showcase- Resonance) –  JUAN CHIAVASSA: Caribbean Fire Dance (Whirlwind) –  DAYNA STEPHENS: Humph (Contagious) –  CHICK COREA 3°: Trinkle Tinkle (Candid) –  AMBROSE AKINMUSIRE & MARY HALVORSON: Tangled Pretty (Nonesuch) –  PATRICIA BRENNAN: Andromeda (Pyroclastic) –  JIM BLACK & The SHRIMPS: Backtracks (Intankt) –  PETER EVANS’ BEING and BECOMING: Hank’s (More is More) –   BILL FRISELL: In My Dreams (Blue Note) –  TOMEKA REID 4t: Oo Long! (Cuneiform) –  BRANDON SANDERS feat. Jazzmen Horn: Our Love is Here to Stay (Savant) –  M ARIAM WALLENTIN & VESTNORSK JAZZENSEMBLE_ Red (Hubro) –   CARLOS GARNETT: Saxy (Muse) –   STEFANO MALTESE & AS SIKILLI ENSEMBLE: Strolling After Dark (Labirinti Sonori) –  JAZZ SABBATH: War Pigs (Blacklake) –  ARTEMIS: What the World Needs Now Is Love (Blue Note) –  BILL EVANS 3°: Emily (Live BBC – Elemental) –  JOHN ZORN: Nocturne (Tzadik) –  CHAD TAYLOR 5t: Smoke Shifter (Otlerly Love) –   GARY BARTZ: The Makings of You (OYO) –   HEDVIG MOLLESTAD WEEJUNS: Dynamax (Rune Grammofon) –   TOM SKINNER: MHA (International Anthem) –   GARD NILSSEN ACOUSTIC UNITY: Ostronology (Action Jazz) –  CECILE McLORIN SALVANT: Ever Since the One I Love’s Been Gone (Nonesuch) –  CHARLIE ROUSE: Roots (Resonance) –  BASSISM TRIO: Shake (AUT) –  SIMONA SEVERINI and JACOPO FERRAZZA: Caravan (Parco della Musica) –  TRIO of BLOOM (Craig Taborn, Nels Cline, Chet Smith): Eye Shadow Eye (Pyroclastic) –  JAMILE & VINICIUS GOMEZ: Mingus Samba (La Reserve) –  FILIPPO SALA: Capeo de Mato (AUT) –  RAHSAAN ROLAND KIRK: Funk Underneath (Resonance) –  TERRI LYNE CARRINGTON: Solidarity Song (Candid) –  NILS PETTER MOLVÆR KMER: Maja (Live- Edition) –  HARRY SKOLER with Bill Frisell: Never Played on Syracuse! (For Miles Davis) (Red Brick Hill) –  CHARLES LLOYD: Somewhere (Blue Note) –  SEAMUS BLAKE: Come Dance with me (Cellar) –  SARAH VAUGHAN TRIO: Round Midnight ((Mainstream)