Dieci titoli, un omaggio al gemellaggio tra Firenze e Kyoto, che compie 60 anni, corti in prima nazionale e la rassegna 16mm, tutti con il paesaggio come comune denominatore. Terza edizione del Festival del cinema giapponese in Toscana, in programma dal 3 al 6 settembre al Cinema La Compagnia di Firenze, con proiezioni dal mattino fino alla prima serata, tutte a ingresso gratuito. Ad aprire la manifestazione (il 3 settembre alle 20,30) ‘Il giardino delle rose’, cortometraggio di Luca Liotti che celebra il gemellaggio del capoluogo toscano con Kyoto, unica pellicola in italiano, le altre proiezioni saranno tutte in versione originale.
Il Festival del cinema Giapponese celebra il gemellaggio Firenze-Kyoto
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