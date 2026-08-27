www.controradio.it Il Festival del cinema Giapponese celebra il gemellaggio Firenze-Kyoto Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:39 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Un1AC25jKX"><a href="https://www.controradio.it/podcast/il-festival-del-cinema-giapponese-celebra-il-gemellaggio-firenze-kyoto/">Il Festival del cinema Giapponese celebra il gemellaggio Firenze-Kyoto</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/il-festival-del-cinema-giapponese-celebra-il-gemellaggio-firenze-kyoto/embed/#?secret=Un1AC25jKX" width="500" height="350" title="“Il Festival del cinema Giapponese celebra il gemellaggio Firenze-Kyoto” — www.controradio.it" data-secret="Un1AC25jKX" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dieci titoli, un omaggio al gemellaggio tra Firenze e Kyoto, che compie 60 anni, corti in prima nazionale e la rassegna 16mm, tutti con il paesaggio come comune denominatore. Terza edizione del Festival del cinema giapponese in Toscana, in programma dal 3 al 6 settembre al Cinema La Compagnia di Firenze, con proiezioni dal mattino fino alla prima serata, tutte a ingresso gratuito. Ad aprire la manifestazione (il 3 settembre alle 20,30) ‘Il giardino delle rose’, cortometraggio di Luca Liotti che celebra il gemellaggio del capoluogo toscano con Kyoto, unica pellicola in italiano, le altre proiezioni saranno tutte in versione originale.