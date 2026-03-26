Letteratura e infanzia al Vieusseux, un’occasione per tutti/e in omaggio a Laura Orvieto

Raccontare il mondo. Donne, letteratura e infanzia al Vieusseux, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Laura Orvieto. Mostra a cura di Benedetta Gallerini ed Elisa Martini. Archivio Contemporaneo “A. Bonsanti” – Palazzo Corsini Suarez – via Maggio 42, Firenze.

Per celebrare i centocinquanta anni dalla nascita di Laura Orvieto (Milano, 7 marzo 1876 – Firenze, 9 maggio 1953), scrittrice di alcuni testi cardine della letteratura per ragazzi e per sottolineare la centralità di una produzione letteraria troppo spesso relegata a ‘sottocategoria’, il Gabinetto Vieusseux presenta, presso l’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti”, la mostra Raccontare il mondo. Donne, letteratura e infanzia al Vieusseux. Laura Orvieto, le donne e la letteratura per l’infanzia: autrici complesse che segnano un’epoca con le loro opere ricche di magia, illustrazioni e colori, ma non per questo sorelle minori di quelle destinate agli adulti.

«Questa mostra – affermano Riccardo Nencini e Michele Rossi, Presidente e Direttore del Vieussuex – nasce in occasione del 150simo compleanno di Laura Orvieto, figura cardine del Gabinetto Scientifico Letterario, non solo per la presenza del vasto Fondo della famiglia Orvieto presso il nostro Archivio contemporaneo, dove sono ricostruite tre stanze dell’appartamento in cui era custodita la biblioteca di Adolfo Orvieto, ma anche per la costituzione nel lontano 1953, anno di morte della scrittrice, del più importante Premio per la letteratura d’infanzia, di cui oggi porta il nome, che ogni due anni si celebra qui al Gabinetto Vieusseux a testimonianza del vivo interesse della nostra Istituzione verso i più giovani e gli adulti dimentichi della meraviglia».

«Tutto verte sulla parola ‘raccontare’ che diviene sinonimo di ‘conoscere’. Le storie non sono mero intrattenimento, ma uno strumento vivo che insegni la vita con le sue gioie e i suoi pericoli, ma anche il Male nei suoi più svariati aspetti, e che guidi, verso l’ascolto e la visione del Mondo», afferma la curatrice della mostra Elisa Martini. «Non è, infatti, un caso che questi testi – continua la seconda curatrice, Benedetta Gallerini – siano costellati da bellissime illustrazioni, come ad esempio quelle di Ezio Anichini che ha illustrato quasi la totalità dei libri di Laura Orvieto o quelle di Duilio Cambellotti o Aleardo Terzi per i libri di Térésah. Questa mostra è un’occasione unica per scoprire e ri-scoprire il fantastico e il meraviglioso di questa letteratura dimenticata».

La mostra è aperta al pubblico dal 26 marzo al 24 luglio. Visite guidate ogni giovedì pomeriggio alle ore 15:00, con prenotazione obbligatoria [email protected]

Audio: Michele Rossi, Direttore del Vieussuex, Benedetta Gallerini ed Elisa Martini, curatrici della mostra