www.controradio.it La Toscana in Radio del 26 marzo 2026 – Puntata 15 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:06 Share Share Link Embed

Dall’intelligenza artificiale generativa alla robotica, passando per l’economia circolare applicata al riciclo di reti da pesca alla sensoristica avanzata per la sicurezza ferroviaria e nucleare. Sono alcuni dei progetti finanziati dalla Regione con il bando dedicato alla re-industrializzazione, per rafforzare la competitività del territorio e radicare le grandi imprese internazionali attraverso l’innovazione.

Il bando ha messo a disposizione 14 milioni di euro, provenienti da risorse europee.

Ce ne parlano: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Leonardo Marras, assessore a economia, turismo e agricoltura, Filippo Giabbani, dirigente Attrazione Investimenti della Regione Toscana.