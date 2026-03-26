www.controradio.it Caso di aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio, oltre mille volatili abbattuti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:11 Share Share Link Embed

Un caso di influenza aviaria in un allevamento di Campi Bisenzio ha innescato un vasto intervento veterinario: in circa dodici ore sono stati abbattuti mille volatili tra fagiani, quaglie, anatre e pernici. Il focolaio, secondo le ricostruzioni, sarebbe collegato a un allevamento umbro da cui provenivano gli animali, destinati sia alla filiera alimentare sia al ripopolamento venatorio. La Asl Toscana Centro precisa che non sono stati riscontrati sintomi evidenti, ma sono stati comunque attivati controlli estesi nel segno della massima cautela.