www.controradio.it Le società benefit e quanto fanno bene al territorio. Evento di Camera di commercio Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:09:36 Share Share Link Embed

Le società benefit crescono in numero, a fine 2025 in Toscana erano 297, quasi il 20% in più dell’anno prima (+19,76% per l’esattezza). Ma soprattutto crescono più delle altre imprese. Ma cosa sono queste società sconosciute ai più? E come si diventa società benefit? A questa domanda rispondono gli specialisti della Camera di commercio il 29 aprile dalle 14.30 durante il seminario “L’impresa che fa bene al territorio”.

Durante l’evento presso l’ente camerale sarà illustrato anche il contributo aggiuntivo a fondo perduto riservato dalla Camera alle giovani imprese che si costituiranno come società benefit.

Intervista al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze,Giuseppe Salvini