Restyling Franchi: “la disponibilità della Fiorentina? Sappiamo la cifra ma non le condizioni”

La Fiorentina ha presentato una manifestazione di interesse, firmata dal presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale “la famiglia Commisso ha formalmente espresso il proprio interesse a partecipare al finanziamento della Fase 2” del restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze, “contribuendo con 55 milioni di euro dei 110 milioni necessari al completamento del progetto, come indicato dal Comune”. E’ quanto si legge in una nota della società viola.
Ne abbiamo parlato con il giornalista Massimo Cervelli