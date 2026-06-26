Lars Rock Fest 2026: l’anteprima con gli Allah-Las

Il LARS ROCK FEST 2026 scalda i motori e annuncia un’anteprima d’eccezione che profuma di oceano e psichedelia. Saranno gli Allah-Las, alfieri del rock psichedelico californiano, a inaugurare il percorso verso la tredicesima edizione con un imperdibile concerto sabato 27 giugno. La cornice scelta per questo speciale “warm up” è lo scenario mozzafiato della Rocca Medievale di Castiglione del Lago (PG), un luogo dove la storia sarà la cornice del ritorno in Italia della band di Los Angeles reduce da un’incessante attività live che li ha visti calcare i palchi di tutto il mondo.

L’evento rinnova la partnership tra LARS ROCK FEST e il Comune di Castiglione del Lago dopo gli splendidi concerti di The Tallest Man on Earth (2022), Angel Olsen (2023) e Arab Strap (2024).

Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi a Marek Lukasik, direttore artistico del Lars Rock Fest.

Il tour sarà l’occasione perfetta per presentare dal vivo il nuovo materiale discografico, già anticipato dal fascino magnetico dei singoli “Countryman ’82” e “Dume Room”.

Da oltre dieci anni, gli Allah-Las filtrano l’essenza stessa della West Coast — tra coste dorate e malinconia urbana — in un mix ipnotico che fonde surf, folk e rock d’annata. La loro discografia è un raffinato catalogo di suoni analogici, riverberi caldi e melodie capaci di sospendere il tempo. Grazie a un’esperienza on-the-road ormai globale, i loro concerti si sono trasformati in veri e propri viaggi sensoriali che avvolgono il pubblico.

Biglietto: 20 euro + d.p.

Prevendite attive su Ticketmaster e DICE

L’evento fa da apripista alla kermesse principale: il LARS ROCK FEST 2026. Nato nel 2012 e diventato un punto di riferimento grazie alla dedizione dell’associazione culturale GEC – Gruppo Effetti Collaterali, il festival tornerà a essere il cuore pulsante della scena indipendente internazionale che batterà poi, come da tradizione, nel parco dei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), da venerdì 10 a domenica 12 luglio. Tre giorni di concerti, editoria, mercatini e iniziative culturali trasversali che, fedeli alla filosofia del festival, rimarranno rigorosamente a ingresso gratuito.