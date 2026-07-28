www.controradio.it L'altra estate, dei caregivers. Intervista alla Lilt Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:01 Share Share Link Embed

L’altra estate, dei caregivers. Intervista alla Lilt

C’è un’estate fatta di vacanze, viaggi e tempo libero. E poi c’è un’altra estate, quella vissuta da chi affronta una malattia oncologica in fase avanzata e dalle famiglie che ogni giorno sono accanto ai propri cari, spesso in silenzio e senza mai fermarsi. È a loro che Lilt Firenze continua a dedicare il proprio impegno, attraverso il servizio Camo (Centro Aiuto al Malato Oncologico), che da anni rappresenta un punto di riferimento nell’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

Alice Maruelli psicologa e psicoterapeuta Lilt Firenze