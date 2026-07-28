www.controradio.it Aspirina e dieta pesco-vegetariana: insieme migliorano la salute intestinale Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:09:54 Share Share Link Embed



Uno studio coordinato dall’Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibba), in collaborazione con ricercatori dell’Università di Firenze, ha confermato che una dieta pesco-vegetariana – ricca di pesce, verdure e alimenti di origine vegetale- se associata all’acido acetilsalicilico (aspirina), migliora la salute intestinale e svolge un’azione preventiva rispetto all’insorgenza di processi infiammatori anche potenzialmente legati allo sviluppo di tumori del colon-retto, ad oggi la seconda causa di morte per cancro nel mondo (IARC, 20221).

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista “Scientific Reports”.

Carlotta De Filippo, ricercatrice del Cnr-Ibba che ha coordinato lo studio.