www.controradio.it Intervista a Vannucci (Pd) nuovo presidente commissione sanità Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:14 Share Share Link Embed

Intervista a Vannucci (Pd) nuovo presidente commissione sanità

Andrea Vannucci (Pd) è il nuovo presidente della commissione sanità e Politiche sociali. Vannucci, già membro della commissione in questa e nella precedente legislatura, prende il posto di Matteo Biffoni, dimessosi da consigliere regionale a seguito della sua elezione a sindaco di Prato. Il nuovo presidente è stato eletto a scrutinio segreto alla prima votazione, con maggioranza qualificata. La candidatura di Vannucci era stata avanzata a nome della maggioranza da Lorenzo Falchi (Avs).