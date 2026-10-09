www.controradio.it “La Toscana per la Palestina”. L'intervista a Cospe Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:08:13 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="o8a4Qqu52f"><a href="https://www.controradio.it/podcast/la-toscana-per-la-palestina/">“La Toscana per la Palestina”. L’intervista a Cospe</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/la-toscana-per-la-palestina/embed/#?secret=o8a4Qqu52f" width="500" height="350" title="““La Toscana per la Palestina”. L’intervista a Cospe” — www.controradio.it" data-secret="o8a4Qqu52f" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Una delegazione di professioniste palestinesi è in questi giorni in Toscana per una settimana di formazione, confronto istituzionale e dialogo con le comunità locali. La visita, promossa nell’ambito del progetto “La Toscana per la Palestina”, approvato e cofinanziato dall’Assessorato alla Cooperazione Internazionale, coordinato da ARCI Toscana con la collaborazione di un’ampia rete di soggetti toscani tra cui il COSPE, mette al centro il sostegno psicosociale, la presa in carico delle persone esposte a traumi cronici e violenza di genere, la prevenzione della compassion fatigue e il rafforzamento della resilienza individuale e comunitaria.

Rebecca Diotallevi del Cospe