Non c’è giorno che passi senza una nuova proposta di data center, anche in Italia, con l’aggravante che la cornice politica prevede sconti per le Valutazioni di impatto ambientale (Via) e le compensazioni e non limitando in alcun modo la pretesa di suolo. “Stiamo irresponsabilmente facendo a meno di regole stringenti che ne riducano seriamente gli effetti ambientali”.
Ne parla in un articolo su Altraeconomia il prof. Paolo Pileri è ordinario di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è “Dalla parte del suolo” (Laterza, 2024)
Data center e consumo di energia, suolo, acqua e paesaggio
Non c’è giorno che passi senza una nuova proposta di data center, anche in Italia, con l’aggravante che la cornice politica prevede sconti per le Valutazioni di impatto ambientale (Via) e le compensazioni e non limitando in alcun modo la pretesa di suolo. “Stiamo irresponsabilmente facendo a meno di regole stringenti che ne riducano seriamente gli effetti ambientali”.