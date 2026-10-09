    Data center e consumo di energia, suolo, acqua e paesaggio

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    Non c’è giorno che passi senza una nuova proposta di data center, anche in Italia, con l’aggravante che la cornice politica prevede sconti per le Valutazioni di impatto ambientale (Via) e le compensazioni e non limitando in alcun modo la pretesa di suolo. “Stiamo irresponsabilmente facendo a meno di regole stringenti che ne riducano seriamente gli effetti ambientali”.
    Ne parla in un articolo su Altraeconomia il prof. Paolo Pileri è ordinario di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è “Dalla parte del suolo” (Laterza, 2024)