Sei un imprenditore agricolo e vuoi farti trovare pronto per l’inverno più rigido o per la prossima estate di siccità?
E’ possibile ottenere contributi dalla Regione Toscana, provenienti da fondi europei, per interventi che prevengono i danni da calamità naturali in agricoltura. Possono essere finanziati ad esempio impianti anti brina, reti antigrandine, sistemi irrigui, sistemi per prevenire la diffusione di fitopatie e attacchi parassitari
Come si può accedere ai finanziamenti ce lo spiega Riccardo Muni, funzionario della direzione agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana.