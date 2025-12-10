    Angolo Rosso del 10 Dicembre 2025. Venerdì 12 dicembre 2025 – SCIOPERO GENERALE

    0
    A meno di due giorni dallo sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL, per parlarne abbiamo con noi  Anna Maria Romano, della Segreteria CGIL Toscana. Torniamo poi a ragionare sul fenomeno della violenza di genere, e di come è possibile tradurre il contrasto al fenomeno e la difesa delle vittime in azioni concrete. Ne parliamo con Chiara Della Togna rappresentante sindacale aziendale a Lucca in Banco Bpm.