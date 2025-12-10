Ospedali, è il momento delle pagelle: il Programma nazionale esiti (Pne) di Agenas, che analizza 1.117 strutture italiane attraverso 218 indicatori su qualità, sicurezza ed efficacia dell’assistenza ospedaliera, vede la Toscana tra le realtà più solide, pur senza eccellenze assolute. Tra qualche conferma e la retrocessione di Careggi dal podio, la bella sorpresa arriva dal Lotti di Pontedera, che festeggia standard molto alti.
Classifica degli ospedali toscani: promossi, con Pontedera al top
