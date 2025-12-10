www.controradio.it Campagna per liberazione Barghuthi e Ocalan, evento a Firenze a inizio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

Nella Giornata Internazionale per i Diritti Umani, un’iniziativa da organizzare a Firenze a inizio 2026, per chiedere la “liberazione di Barghuthi e Ocalan”. È quanto hanno annunciato la Casa dei diritti dei popoli e altre realtà del territorio impegnate per la causa curda, quella palestinese e per la pace: a sostenere le associazioni era presente Dmitrij Palagi di Sinistra progetto Comune e Antonella Bundu, candidata presidente alle ultime elezioni regionali con Toscana Rossa.