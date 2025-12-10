Nada: Nitrito Tour al Teatrodante

Appuntamento per venerdì 12 dicembre alle ore 21 con Nada e il suo Nitrito Tour
Benedetto Ferrara ha intervistato Nada in occasione del suo live al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (FI).
L’artista livornese è in tour con “Nitrito” (Santeria) il suo ultimo album uscito a maggio 2025 e prodotto da John Parish. Un importante ritorno discografico a cinque anni di distanza da “La paura va via da sé se i pensieri brillano”. Con questo nuovo lavoro, Nada raggiunge il traguardo del suo ventunesimo album.
Info.e biglietti: www.teatrodante.it