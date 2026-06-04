    La Toscana in radio del 4 giugno 2026 – Puntata 25

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    La Toscana in radio del 4 giugno 2026 – Puntata 25
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    E’ stato inaugurato la scorsa settimana a Firenze iil nuovo Ponte delle Sorelle Nencioni, dedicato alle due bambine vittime della strage dei Georgofili. Si tratta di un’infrastruttura strategica che collega Bellariva al Parco dell’Anconella, con tre corsie per il traffico e una pista ciclabile, destinata a svolgere un ruolo importante anche nello sviluppo delle future linee tramviarie verso Bagno a Ripoli e nell’ambito della Linea 4.

    Sentiamo il presidente delle Regione Toscana Eugenio Giani

    Sara Funaro, sindaca di Firenze

    Andrea Giorgio, assessore alla Mobilità del Comune di Firenze.