La Toscana in radio del 4 giugno 2026 – Puntata 25

E’ stato inaugurato la scorsa settimana a Firenze iil nuovo Ponte delle Sorelle Nencioni, dedicato alle due bambine vittime della strage dei Georgofili. Si tratta di un’infrastruttura strategica che collega Bellariva al Parco dell’Anconella, con tre corsie per il traffico e una pista ciclabile, destinata a svolgere un ruolo importante anche nello sviluppo delle future linee tramviarie verso Bagno a Ripoli e nell’ambito della Linea 4.
Sentiamo il presidente delle Regione Toscana Eugenio Giani
Sara Funaro, sindaca di Firenze
Andrea Giorgio, assessore alla Mobilità del Comune di Firenze.