www.controradio.it Contemporanea -26. Focus sulla danza Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:41 Share Share Link Embed

Il Teatro Metastasio di Prato presenta Contemporanea-26 / Focus Danza che avrà luogo a Prato dal 9 al 13 giugno.“L’edizione del festival Contemporanea-26 / Focus Danza, la sapienza del corpo nel tempo della non verità, prosegue il percorso di ricerca avviato lo scorso anno – afferma il direttore artistico del progetto Edoardo Donatini –. In un’epoca che tende a dematerializzare l’esperienza e ad alterare la percezione del reale, parlare oggi di sapienza del corpo significa riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica.

La danza, nella sua capacità di agire nel presente, restituisce la possibilità di generare senso, aprire nuove visioni e abitare la complessità del contemporaneo. Il corpo performativo si fa così archivio vivente, materia sensibile che precede ogni narrazione imposta e che si manifesta nel gesto, nella relazione e nella presenza viva della scena”. Ci saranno otto tra artisti/e e compagnie che, dislocati tra Metastasio, Fabbricone e Spaziok, presenteranno studi e lavori in divenire, quasi tutti in piccoli e brevi formati

Edoardo Donatini PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO METDanza, metragazzi e contemporanea festival