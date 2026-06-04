www.controradio.it Educare alla democrazia. Intervista a Ornella Grassi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:50 Share Share Link Embed

Il 5 giugno alle ore 18 al Cinema La Compagnia l’istituto Gramsci concluderá il suo ciclo di incontri dal titolo Educare alla democrazia con la presentazione del libro di Oriella Batistini ‘Una storia del 900’ dedicato al padre Orfeo primo combattente in Grecia, che si rifiuterá di giustiziare dei partigiani, poi prigioniero a Berlino e infine partigiano e con il docufilm di Ornella Grassi ‘In guerra senza uccidere’ dedicato al padre Giorgio mandato a combattere non ancora ventenne in Russia che tornerá senza aver ucciso nessuno, anzi salvando un partigiano russo dai tedeschi, in un racconto struggente e a tratti pieno di ironia a cui si aggiungeranno gli avvenimenti dopo l’8 settembre a Firenze. In tempo di guerre e di conflitti due donne col racconto della storia dei loro padri raccontano la guerra di chi la guerra non la voleva fare ma che è stato costretto a guardarla in faccia da vicino subendone l’orrore e cercando di ribellarsi ognuno a suo modo.