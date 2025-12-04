Sei laureato, hai meno di 35 anni e vuoi proseguire il tuo percorso di studi? Ti interesserà certamente sapere che ha diritto ad un master pagato in Italia grazie ad un bando promosso dalla regione toscana nell’ambito del progetto Giovani sì, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE). Ascolta tutti i dettagli nell’intervista a Lorenzo Bacci, dirigente del settore diritto universitario e sostegno alla ricerca della Regione Toscana.
La Toscana in Radio del 27 novembre 2025 – Puntata 1
