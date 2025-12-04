www.controradio.it La Toscana in Radio del 4 dicembre 2025 - Puntata 2 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:31 Share Share Link Embed

Se sei titolare di un’azienda o sei uno studente universitario che deve scegliere dove svolgere un tirocinio per avere i crediti formativi, siete capitati nel posto giusto.

Con risorse del Fondo Sociale Europeo infatti la Regione Toscana ha aperto un bando che permette agli enti o alle aziende di richiedere un un cofinanziamento regionale pari a 400 euro al mese per retribuire gli studenti svolgono tirocini curricolari nell’a.a. 2025/26 iscritti ad una delle Università toscane. Il bado è aperto, tutte le info si giovanisì.it

Ascoltiamo i dettagli nell’intervista a Lorenzo Bacci, responsabile del settore diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca della Regione Toscana