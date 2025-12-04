www.controradio.it Intelligenza Artificiale: Comune Firenze presenta Piano Strategico Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Il comune di Firenze, su proposta dall’assessorato all’Innovazione ha predisposto il Piano strategico per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale 2026-2028. Il documento definisce una strategia chiara per un utilizzo responsabile, trasparente e sicuro delle tecnologie digitali, in linea con l’AI Act e le normative nazionali, puntando su efficienza amministrativa, servizi più accessibili e protezione dei dati.

L’intelligenza artificiale sarà impiegata per automatizzare attività ripetitive come protocollazione e risposte standardizzate, ridurre i tempi della burocrazia e migliorare la qualità dei servizi pubblici. Tra le priorità anche la formazione del personale e programmi di alfabetizzazione digitale per i cittadini, con particolare attenzione agli over 65.

“L’IA può rendere la pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini, nel pieno rispetto della sicurezza, della tutela dei dati e dei diritti” dice l’assessora all’innovazione Laura Sparavigna. L’abbiamo intervistata